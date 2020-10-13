В некоторых секторах столицы установили светодиодные лампы для уличного освещения (ФОТО)

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Теперь на улицах, в парках и скверах Кишинева ночью стало светлее.

Генеральный примар Ион Чебан рассказал, что вчера вечером было протестировано светодиодное освещение в парке «Alunelul» в столичном секторе Буюканы.

– Несмотря на то, что реконструкция парка еще не завершена, в ночное время он выглядит красивым. Город становится ярче и безопаснее для граждан, – сказал Чебан.

Кроме того, на бульваре Григоре Виеру начались работы по замене обычных ламп на светодиодные.

Стоит отметить, что лампы LED будут установлены по всей улице Албишоара, которую сейчас ремонтируют. Таким образом, будет создан комфорт и хорошая видимость для водителей и пешеходов.

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