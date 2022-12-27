В некоторых пригородах ожидаются перебои с водой

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В среду, 28 декабря, некоторые жители пригородов останутся без воды в кране. О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 без воды останутся жители домов, расположенных в Дурлештах по адресам: ул. Ательерилор, Кантиней.

А в Будештах с 09:00 до 21:00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам: Х. Сатулуй, 31 Августа, Б. Лэутару, Хайдучилор, А. Лэпушняну, М. Когэлничану, 8 Марта, Грэдинарилор, Будешть Ной, С. Лазо, С. Лункевич, Месаджер, Шоймилор, Тоамней, Студенцилор, Хумулешть, Дж. Латинэ, Плопилор, А. Пумнул, Сф. Илие.

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