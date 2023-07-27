В некоторых пригородах ожидаются перебои с водой

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, 28 июля с 09:30 до 12:00 может быть снижен напор воды в Ставченах, Новых Гоянах и в ÎP „Galbene Gutuie”.

Кроме того, с 09:00 до 19:00 воды в кране не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам: село Думбрава, пер. Балкань, 1-4, Дурлешты: ул. Т. Алимош, Кодрилор, 16, 12/1, ул. Теюлуй, ул. Стежарулуй, ул. Думбрэвий.

Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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