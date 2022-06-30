В некоторых пригородах не будет воды 1 июля

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О запланированных на пятницу отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, подача воды будет прекращена с 09:00 до 17:00 в Гидигиче, на улицах А. Матеевича, Сф. Цэрий, Др. Быкулуй. С 09:00 до 18:00 воды не будет у жителей Ставчен по адресам: Унирий, Нукарилор, Трандафирилор, Миорица, Салкымилор, 31 Августа, Виилор, Фрунзе, Б. П. Хашдеу, Стамати, ул. и пер. Виерилор.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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