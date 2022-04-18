В некоторых пригородах Кишинёва во вторник не будет воды

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы в Колонице. А с 09:00 до 16:00 воды не будет в Бубуечь, по улице Ливезилор, 26/2, 27, 29/3.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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