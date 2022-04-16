В НБМ рассказали, каких банкнот больше всего в обращении

0

Банкноты номиналом 1 лей и 200 леев составляют половину банкнот, находящихся в обращении в Республике Молдова, сообщает Национальный банк, опубликовавший структуру и объем национальной валюты в обращении по состоянию на 31 декабря 2021 года.

В обращении находится 83,49 млн банкнот номиналом 1 лей, их доля в общем количестве банкнот составляет 26,26%. Еще 25,63% – это 81,49 млн банкнот – номиналом 200 леев, общая стоимость которых составляет 16 297,95 млн леев, передает ipn.md.

Наименьшее количество составляют банкноты номиналом 1000 леев. 4,46 млн банкнот с этой номинальной стоимостью составляют 1,5% от общей суммы. 3,70% всех банкнот в обращении имеют номинал 500 леев – 11,76 млн банкнот на общую сумму 5 879,20 млн леев.

Всего в обращении находятся 317,91 млн банкнот номиналом в 1 лей, 5 леев, 20 леев, 50 леев, 100 леев, 200 леев, 500 леев, 1000 леев – стоимостью в 34 494,95 млн долларов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.