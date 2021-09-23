В Молдове выявили несколько десятков иностранцев, нарушивших закон

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70 иностранных граждан нарушили максимально допустимый срок пребывания на территории нашей страны, а 13 незаконно устроились на работу. Об этом свидетельствуют данные Бюро по миграции и убежищу по итогам проверок, проведённых в период с 10 по 16 сентября.

Выявленные нарушения подпадают под статьи 333 и 334 Кодекса о правонарушениях РМ, передаёт unimedia.info.

Как отмечает источник, 9 человек будут высланы из Молдовы. Ещё 13 находятся под стражей.

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