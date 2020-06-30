В наследство от мужа: рыбничанка нашла коробку с патронами во время уборки

В наследство от мужа: рыбничанка нашла коробку с патронами во время уборки

К оперативникам обратилась 67-летняя рыбничанка. Женщина рассказала, что, убирая на кухне, нашла подозрительную картонную коробку. О её содержимом она сообщила правоохранителям.

Сотрудники милиции обнаружили и изъяли 27 патронов калибра 5,45 мм. Много лет боеприпасы пролежали в тайнике: в ящике под электрической плитой. Женщина хранила здесь редко используемую кухонную утварь и давно сюда не заглядывала, пишет mvdpmr.org.

Предположительно боеприпасы принадлежали покойному мужу горожанки. Патроны отправлены на экспертизу, проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md