В наследство от мужа: рыбничанка нашла коробку с патронами во время уборки

0

К оперативникам обратилась 67-летняя рыбничанка. Женщина рассказала, что, убирая на кухне, нашла подозрительную картонную коробку. О её содержимом она сообщила правоохранителям.

Сотрудники милиции обнаружили и изъяли 27 патронов калибра 5,45 мм. Много лет боеприпасы пролежали в тайнике: в ящике под электрической плитой. Женщина хранила здесь редко используемую кухонную утварь и давно сюда не заглядывала, пишет mvdpmr.org.

Предположительно боеприпасы принадлежали покойному мужу горожанки. Патроны отправлены на экспертизу, проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.