В НАОЗ рассказали, какой штамм COVID-19 доминирует в Молдове

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«Омикрон» является доминирующим среди циркулирующих штаммов коронавируса в Молдове. Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), отметив, что лаборатории продолжают отбор биологических образцов для мониторинга.

После анализа результатов последнего секвенирования было установлено, что во всех 16 отобранных образцах присутствуют исключительно варианты омикрон-штамма COVID-19. Стоит отметить, что до сих пор в Молдове также доминировал омикрон-штамм.

Образцы были отобраны из разных районов страны (муниципий Кишинёв, Бессарабка, Яловены, Чимишлия, Оргеев, Страшены), из сельской и городской местности. В результате «омикрон» подтвердился у восьми мужчин и восьми женщин.

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