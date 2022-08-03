В НАОЗ предупреждают о росте числа случаев острых диарейных заболеваний

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По словам экспертов Национального агентства общественного здравоохранения, число случаев острых диарейных заболеваний среди населения растёт. За последнюю неделю было зарегистрировано 450 случаев, что на 43 больше, чем неделей ранее.

Наиболее подвержены воздействию подобных инфекций дети – 65,1% от общего числа заболевших, пишет moldpres.md.

Клиническими признаками диареи являются: высокая температура до 40°С, боли в животе, тошнота, рвота, общая слабость, головная боль. У детей, особенно до года, клинические признаки развиваются быстрее, чем у взрослых, и самочувствие может ухудшиться в короткие сроки.

Специалисты предупреждают: в случае появления признаков острых диарейных заболеваний самолечение не допускается. Необходима срочная консультация семейного врача, который назначит соответствующее лечение.

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