В Национальный центр скорой помощи поступила партия техники от Красного Креста

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Преподаватели Учебного центра в области скорой медицинской помощи и стихийных бедствий при Национальном центре скорой медицинской догоспитальной помощи получили пожертвование от Международного Комитета Красного Креста.

В партию помощи входят: шесть ноутбуков, два принтера, два магнитных флипчарта, два ламинатора, фотоаппарат и интерактивный экран. Устройства будут использоваться в повседневной деятельности тренеров-специалистов для обучения медицинского персонала и населения, а также для организации учебных курсов в области неотложной медицины, пишет moldpres.md.

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