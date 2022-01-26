В национальном отборе Молдовы на конкурс “Евровидение-2022” участвуют 28 исполнителей

0

За возможность представлять Молдову в Италии на международном песенном конкурсе “Евровидение-2022” поборются 28 конкурсантов. Всего для участия в национальном отборе была прислана 51 композиция, из них отобрали 29. Один исполнитель будет представлять на конкурсе две песни.



В этом году в национальном отборе принимает участие и группа “Zdob şi Zdub” вместе с братьями Адваховыми. Группа уже представляла Молдову на “Евровидении” в 2005 году. Тогда они заняли 6 место.

Среди конкурсантов также: Диана Ротару, Katy Rain, группа “Lanjeron”, Валерия Барбас, Максим Завидия, Михаела Андрей, Денис Мидоне, Анна Черникова. Живые прослушивания участников в рамках национального отбора “Евровидения” состоятся 29 января, передаёт trm.md.

Все песни, которые принимают участие в национальном отборе, можно прослушать здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.