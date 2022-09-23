В Национальном музее этнографии пройдёт ярмарка народных ремёсел

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В субботу, 24 сентября, в Национальном музее этнографии и естественной истории состоится ярмарка народных мастеров. Мероприятие пройдёт в контексте Дней европейского наследия.

Оно направлено ​​на популяризацию традиционных промыслов, народных умельцев и музейного наследия, пишет moldpres.md. В ярмарке примут участие известные народные умельцы из всех областей: керамисты, столяры, ткачи, кожевники, мастера по плетению из растительных волокон, изготовлению музыкальных инструментов и пр.

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