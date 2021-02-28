В Национальном музее этнографии проходит выставка мэрцишоров

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Экспозицию можно посетить до 18 апреля. В основе вернисажа – мэрцишоры, изготовленные в 70-80-х гг. XX века мастерами Ассоциации народных художественных промыслов “Артизана”.

Научный исследователь Варвара Бузилэ уточнила, что в коллекции Национального музея этнографии и естественной истории хранятся около 4 000 мэрцишоров.

В 2004 году состоялась первая выставка мэрцишоров из коллекции музея, и с тех пор каждый год Национальный музей этнографии проводит мастер-классы и выставки, посвящённые этому прекрасному символу весны, – уточнила Бузилэ.

На выставке в этом году, пишет ipn.md, представлены изделия народных мастеров, специализирующихся на изготовлении мэрцишоров, которые систематически сотрудничают с музеем.

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