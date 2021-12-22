В Национальном музее этнографии открылась выставка ёлочных игрушек

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Кроме того, молдавские народные мастера организуют сегодня мастер-класс, на котором покажут, как изготавливаются традиционные игрушки для украшения рождественской ели.

Заведующая отделом выставок и культурных проектов музея Валентина Онофрееску рассказала, что в первую очередь организаторы мастер-класса ждут детей, а также их родителей, бабушек и дедушек, желающих освоить новое ремесло. Помимо народных мастериц Еуджении Молдовану из Бельц и Натальи Канджя из Криулян, в мероприятии примут участие и воспитанники Теоретического лицея села Сэсень Каларашского района вместе с учителем технологического воспитания Ларисой Кожокару, передаёт ipn.md.

– Зимние праздники – день Святого Николая, Рождественский сочельник и Рождество Христово, Новый год – наполнены светом, радостью, украшением дома и рождественской ели, приготовлением традиционных блюд и выпечки, встречами с родственниками и друзьями, обменом благими пожеланиями посредством колядок. Часто в домах сельчан не было украшений, ёлочных шаров и мишуры, а единственной отрадой для детей служили плоды айвы, орехи и яблоки. Но малыши всегда очень хотели видеть на ёлке игрушки. Материалы, которые можно было найти в хозяйстве – растительные волокна, глина, металл, шерсть, бумага и дерево – служили сырьём для изготовления кукол, ангелочков, звёздочек, колокольчиков, домиков и раскрашенных ёлочных шаров, – рассказала Онофрееску.

Полюбоваться такими изделиями можно будет в музее, на выставке-продаже рождественских игрушек, которая откроется по окончании мастер-класса. Народные мастерицы Еуджения Молдовану и Наталья Канджя представят игрушки из растительных волокон, Андрей Склифос, Руслан и Лилиан Скудельные покажут керамические игрушки, а Ион Аштефэноайе привёз коллекцию ёлок и игрушек, изготовленных из металла.

По словам Валентины Онофрееску, обычай украшения рождественской ели уходит своими корнями в XVI век, к германским народам, украшавшим сосны и ели фруктами, печеньем, свечами и цветной бумагой. Со временем этот обычай стал частью и православной традиции.

– Наряженная ель олицетворяет собой нестареющую молодость и неумирающую жизнь. Обычай использовать в качестве рождественского древа вечнозелёные породы символизирует вечную любовь Господа. Так как ель всегда остаётся зелёной, её считают древом жизни, символизирующим вечно живого Христа. Зелёный цвет – это цвет молодости, надежды, цвет природы, цвет, обещающий изобилие. Огни на ёлке олицетворяют звезды, сияющие на небе и дающие надежду на спасение наших душ, жизни и извечного света. Еловые иголки указывают на небо, олицетворяя мысли человека, всегда устремлённые к Богу. Своей треугольной формой ель символизирует Святую Троицу, а украшения, которыми её наряжают, являются символами радости и изобилия, – добавила Валентина Онофрееску.

Выставка рождественских игрушек будет работать в Национальном музее этнографии и естественной истории до 31 января 2022 года.

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