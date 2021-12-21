В Национальном историческом музее открылась выставка оригами

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Выставка «Оригами – волшебный мир» открылась в Национальном музее истории Молдовы в партнерстве с ассоциацией «Оригами Молдова».

По словам её директора Лилии Соколовой, представленные работы выполнены членами ассоциации в классическом и модульном стиле средней, высокой и очень высокой сложности. Один из них (автор Валерий Устовский) представил московский собор Василия Блаженного, который состоит более чем из 50 700 модулей и внесён в список Национального агентства рекордов.

Выставка будет работать до 15 января 2022 года, сообщает moldpres.md.

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