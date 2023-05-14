В Национальном художественном музее проходит Международная биеннале живописи

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В Национальном художественном музее Молдовы проходит 8-я Международная выставка живописи. В мероприятии этого года участвуют 123 художника из 28 стран, представлены более 140 работ.

– Международная биеннале живописи всегда предоставляла значительные возможности для создания диалога между местными художниками, ориентированными преимущественно на инновационные художественные тенденции, и эстетикой зарубежных художников, – отметил на открытии выставки министр культуры Серджиу Продан.

На открытии выставки были вручены награды Международной биеннале живописи 2023 года. Главный приз достался художнице Маре Маттушка из Австрии за работу „Голова”. Первая премия была вручена Наталье Романчук из Молдовы за работу „Într-o altă viață am fost Henri Matisse” (В другой жизни я была Анри Матиссом). Вторая премия была присуждена Александру Базюку из Украины за работу „Alterego”. Третья премия досталась Кариму Хельми из Египта за работу „Без названия”.

Биеннале можно посетить до 11 июня, пишет ipn.md.

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