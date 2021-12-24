Рождественский концерт и цирковая программа: какие культурные мероприятия могут посетить жители столицы

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Рождественский концерт под названием «Зимняя сказка», который проведут Calancea Band с проектом “Lupii” и сёстры Осояну, состоится в Национальном дворце им. Николае Сулака 25 и 26 декабря. Начало – в 18:30.

А с 25 декабря по 16 января Кишинёвский государственный цирк ждёт зрителей на представление «Детское Рождество». В программе: «Миньоны», велоакробаты, шоу мыльных пузырей, дрессированные верблюды, воздушные акробаты, Дед Мороз и клоун. Представления будут проходить на малой арене цирка, пишет moldpres.md.

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