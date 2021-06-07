(ОБНОВЛЕНО) В Национальном центре переливания крови проходят обыски

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(ОБНОВЛЕНО 13.30) Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы внутренней безопасности и антикоррупции проводят сегодня обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением в отношении должностных лиц Национального центра переливания крови и Агентства государственных закупок.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, имеются обоснованные подозрения, что некоторые тендеры, связанные с переливанием крови, были сфальсифицированы.

Кроме того, Антикоррупционная прокуратура возбудила дополнительное уголовное дело в отношении экономического агента за попытку мошенничества. В частности, он совместно с руководством Национального центра переливания крови организовали установку аппарата для плазмафереза в муниципальной больнице Бельц, который якобы был куплен из внешних средств. Но, как выяснилось, аппарат не был импортирован, а взят из Национального центра переливания крови.

Согласно полученным данным, правоохранители задержали на 72 часа директора центра Светлану Чеботарь. Известно, что ранее она занимала должность министра здравоохранения. Кроме того, был задержан юрист директора центра, а также заместитель директора Агентства государственных закупок.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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