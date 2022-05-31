В Национальном банке Молдовы пройдёт День открытых дверей

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Национальный банк Молдовы объявляет о Дне открытых дверей, который состоится 4 июня по случаю 31-летия учреждения. Желающие смогут увидеть выставочный зал, в котором хранится коллекция памятных и юбилейных монет, выпущенных НБМ, а также памятные монеты, подаренные другими центральными банками.

В ведомстве уточнили, что после переориентации событий финансового образования в онлайн-формат из-за пандемии НБМ возвращается к возможности живого общения с публикой. Посетители услышат историю о национальной валюте, узнают элементы её безопасности и как их можно проверить, смогут задать вопросы по финансовой теме и получить ответы, которые помогут им в повседневной жизни в многочисленных финансовых вопросах, передаёт ipn.md.

Заинтересованные лица могут отправить заявку на посещение на электронный адрес edufin@bnm.md до 16.00 1 июня, указав предполагаемое количество участников, возраст и контактные данные организатора, после чего с ним свяжутся сотрудники НБМ.

Будут сформированы группы из 20 человек, которых будут ждать в Национальном банке каждый час, с 09.00 до 16.00 часов. Доступ в помещение НБМ будет осуществляться на основе заранее составленных списков. Учащихся младше 18 лет должен сопровождать один взрослый, который будет отвечать за безопасность несовершеннолетних на протяжении всего посещения. Взрослые должны будут представить на входе удостоверение личности и, так же как и несовершеннолетние посетители, носить защитные маски.

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