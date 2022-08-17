В Национальной библиотеке проходит выставка секретных документов

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В Национальной библиотеке открылась выставка документов “История памяти через мглу времени”, посвящённая 190-летию основания учреждения.

Выставка включает широкий спектр документов из секретного фонда библиотеки. Там представлены запрещённые военные документы, работы по истории и географии, посвящённые Бессарабии, календари, популярные альманахи 1918-1944 годов и другие материалы, пишет ipn.md.

Выставка работает с 17 августа по 17 сентября.

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