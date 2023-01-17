В Национальной библиотеке проходит выставка редких книг

0

Экспозиция “Vechi cărți călătoare” открылась в Национальной библиотеке в сотрудничестве с Национальным архивным агентством.

Как сообщила заведующая отделом старинной и редкой книги, куратор выставки Вероника Косован, на экспозиции представлены старинные религиозные книги XVII-XIX веков, когда-то входившие в библиотеки монастырей и церквей Молдовы, которые со временем стали объектами наследия, хранящимися в фондах культурных учреждений страны, пишет moldpres.md.

Среди 50 редких экземпляров – единственная сохранившаяся до наших дней книга из собрания писателя Константина Стамати, владельца имения и основателя церкви в Окнице. Также выставляется книга с подписью Александру Хыждеу, религиозные книги с печатями митрополита Молдовы Вениамина Костаки, митрополита Молдовы, Полтавы, Киева, позже Бессарабии Гавриила Бэнулеску-Бодони, митрополита Бессарабии Гурие Гросу, архиепископа Кишинёва Иринарха Попова и др.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.