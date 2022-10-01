В Национальной библиотеке проходит выставка городских пейзажей

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Выставка под названием “Городские пейзажи Кишинёва вчера и сегодня” включает картины маслом Валентины Брынковяну. Художница родилась в Кишинёве и вдохновлялась местами своего детства.

Директор Национальной библиотеки Елена Пинтилей отметила, что благодаря выставке кишинёвцы смогут оценить всё самое прекрасное в городе как в культурном, так и в историческом плане.

Её тёплые, наполненные светом картины согревают наш взгляд, согревают нашу душу, и это – синергия между книгой, чтением и искусством в библиотеке,- отметила директор библиотеки.

Выставка будет открыта до 30 декабря в центральном корпусе Национальной библиотеки, передаёт ipn.md.

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