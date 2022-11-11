В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая науке

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В рамках Всемирного дня науки за мир и развитие, ежегодно отмечаемого 10 ноября, Национальная библиотека РМ открыла выставку документов под названием “Фундаментальные науки для устойчивого развития”.

По словам организаторов, цель экспозиции – ознакомить пользователей с результатами исследований, проведённых самыми известными местными учёными, и с развитием научных направлений в Молдове, пишет moldpres.md.

В выставку вошли 100 изданий из фондов библиотеки: книги, научные журналы, антологии изобретений, диссертации и авторефераты докторских диссертаций, отражающие исследования в области библиотечного дела, и т.д.

Выставка будет открыта до 28 ноября.

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