В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Кишинёву

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Выставка документов под названием «Кишинёв во времени и пространстве» рассказывает об истории возникновения и развития города. Посетить экспозицию можно до 30 ноября.

Сотрудник Национальной библиотеки Родика Баляну отметила, что цель выставки – ознакомить общественность с историческими документами о возникновении Кишинёва как населённого пункта. Гости библиотеки смогут увидеть коллекции документов, где изображены исторические здания столицы и уникальная архитектура города в целом.

Экспозиция включает около 100 экземпляров документов (монографии, энциклопедии, альбомы, репродукции, листовки, карты, открытки), пишет moldpres.md.

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