В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая борьбе с торговлей людьми

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Выставка под названием “Торговля людьми – серьёзное препятствие для демократизации общества” открылась в Национальной библиотеке. Мероприятие приурочено к ежегодно отмечаемому 30 июля Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

Как сообщила куратор выставки Татьяна Гейчану, экспозиция включает около 80 изданий из фондов библиотеки, которые призваны повысить осведомлённость о явлении торговли людьми и продвигать защиту прав пострадавших граждан.

Выставка продлится до 7 августа, пишет moldpres.md.

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