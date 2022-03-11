В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая молдавским деятелям культуры и искусства

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В Национальной библиотеке Республики Молдова открылась выставка, посвящённая жизни и деятельности восьми выдающихся представителей национальной культуры, дань памяти которых мы отдаём в марте.

Речь идет о писателе Ионе Крянгэ, композиторе Еуджене Доге, первой в Молдове женщине-дирижере Веронике Гарштя, дипломате Николае Титулеску, певце и композиторе Михае Долгане, актёре театра и кино, певце, художнике, скульпторе, фотографе и ювелире Еуджениу Уреке, первом президенте Национального олимпийского комитета Ефиме Жосану, поэтессе, прозаике, эссеистке, переводчице, публицистке и борце за гражданские права Анне Бландиане.

Заместитель директора НБРМ Вероника Борщ рассказала, что выставка включает в себя документы из фондов Национальной библиотеки (книги, альбомы, периодические издания), передает ipn.md.

– Это дань уважения ряду деятелей, представителей науки и культуры, которые родились в марте. Посредством данной выставки мы хотим внести свой вклад в их популяризацию среди читателей, – пояснила Вероника Борщ.

Экспозиция включает и первые музыкальные произведения Еуджена Доги, находящиеся в фондах национальной аудиовидеотеки, первые издания произведений Еуджениу Уреке и Анны Бландианы, а также другие издания, хранящиеся в фондах Национальной библиотеки в единственном экземпляре.

Выставку можно посетить в Национальной библиотеке до 31 марта в выставочном зале на 2-м этаже центрального корпуса (ул. 31 августа 1989 года, 78А).

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