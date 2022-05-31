В Национальной библиотеке открылась выставка комиксов

В Национальной библиотеке открылась выставка комиксов

В Национальной библиотеке в Кишинёве проходит выставка комиксов под названием «Искусство, дающее жизнь изображениям». Мероприятие можно посетить до 25 августа.

Руководитель отдела «Коллекция искусства и карт» Родика Баляну отметила, что цель выставки – представить широкой публике комиксы всех категорий из коллекций библиотеки, ознакомить с эволюцией искусства рисования и историей появления комиксов, видами комиксов и областями, в которых они используются.

Будучи менее известным жанром искусства в Молдове, комиксы составляют значительную часть как азиатской (аниме), так и американской (комиксы) культуры. Интернет способствует тому, что этот жанр становится популярным и в других странах, – отметила Баляну, пишет moldpres.md.

Выставка включает около 130 экземпляров документов (монографии, энциклопедии, словари, альбомы, журналы, плакаты).

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