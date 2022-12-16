В Национальной библиотеке открылась рождественская выставка

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Выставка «Откроем для себя ещё одно Рождество» открылась вчера в Национальной библиотеке Республики Молдова.

Как сообщила куратор экспозиции Людмила Ерушевская, цель мероприятия — заново открыть для себя традиционные ценности, местные самобытные зимние обычаи, их популяризация и ориентация на молодое поколение, для сохранения и приумножения народного творчества, обычаев и традиций через документы из коллекций библиотеки, передаёт moldpres.md.

Выставка включает около 90 экспонатов, касающихся рождественских традиций и обычаев. Экспозиция будет открыта до 15 января.

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