В МВЦ Молдэкспо открылась школьная ярмарка

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В Международном выставочном центре «Молдэкспо» сегодня открылась крупнейшая школьная ярмарка столицы – School Fair. Она продлится до 27 августа и соберет более 50 отечественных экономических агентов, производителей и дистрибьюторов.

Посетители могут найти все необходимое для начала нового учебного года, в том числе школьные принадлежности, книги, одежду, обувь, рюкзаки и портфели, спортивный инвентарь. На территории МФЦ также обустроены места для отдыха и пункты общественного питания. На сцене ярмарки выступят творческие коллективы детей, передает moldpres.md.

Компании-участники утверждают, что подготовили для посетителей привлекательные цены и различные акции. Некоторые родители, приехавшие сегодня на Moldexpo, утверждают, что каждый год предпочитают приходить со своими детьми на такие мероприятия, чтобы подготовить их к школе, так как это удобно, когда все необходимые для школы товары сосредоточены в одном месте. При этом производители предлагают широкий ассортимент, а родителям удается сэкономить время и деньги.

Школьная ярмарка, которая проводится уже в 10-й раз, будет открыта с 18 по 27 августа с 10:00 до 18:00.

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