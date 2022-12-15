В музее этнографии пройдёт ярмарка ковров

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IX Национальная ярмарка ковров “Covorul dorului” откроется в субботу, 17 декабря, в Национальном музее этнографии и истории. Мероприятие пройдёт под эгидой Министерства культуры РМ.

По словам организаторов, ярмарка ковров посвящена одному из самых важных направлений народного искусства – ковроткачеству. Экспозиция призвана обратить внимание граждан на старинные ковры – ценное сокровище, хранящееся в коллекциях музеев страны.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки старинных ковров из коллекции музея, отреставрированных в последние годы, а также изготовленных в ремесленном комплексе “Arta Rustică” в селе Клишова Ноуэ Оргеевского района. В ярмарке примут участие и народные мастера, а посетителей ждёт музыкальная программа, пишет moldpres.md.

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