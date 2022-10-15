В Музее истории Кишинёва проходит выставка живописи “Мой город на семи холмах”

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Картины маслом, передающие атмосферу современной столицы, выставлены в Музее истории Кишинёва. Выставку “Мой город на семи холмах” можно посетить до 29 октября.

Автор работ, член Союза художников Молдовы и Румынии Инга Эду рассказала, что картины маслом – это старая классическая техника. Масло не меняет цвет и не высыхает, поэтому воплощённые на холсте пейзажи останутся такими, какими они были нарисованы.

Мне нравится рисовать старый центр Кишинёва. Но на этой выставке я представила город, который развивался в течение нескольких лет. Эти “выросшие” здания. Я хочу показать, что наш город красивый, несмотря на существующие проблемы, – отметила художница, пишет ipn.md.

Как рассказала директор музея Валерия Суручану, организация выставки была идеей администрации. У художницы была большая коллекция работ, посвященных Кишинёву, и она была приглашена по случаю Дня города. Одна из выставленных картин была приобретена для коллекции музея.

Автор выставки влюблена в Кишинёв, её кисть и тёплые цвета на картинах передают очень чётко любовь к нашему дорогому городу, – отметила посетившая выставку вице-примар Кишинёва Анжела Кутасевич.

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