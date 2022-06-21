В муниципии повысился тариф на вывоз мусора

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Вырос тариф на сбор, транспортировку и хранение отходов в муниципии Кишинёв. Соответствующее решение подписал сегодня генпримар Ион Чебан по запросу руководства предприятия “Autosalubritate”.

Согласно документу, ежемесячная плата для физического лица в многоквартирном доме составит 17,50 леев, а для частного дома – 35 леев. Тариф утверждён на два года и вступит в силу с 1 июля, пишет moldpres.md.

Дирекция предприятия “Autosalubritate” предложила скорректировать действующие тарифы в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию и другие расходные материалы. По итогам расчётов компания получила тариф в размере 153,10 лея за кубометр собранных отходов.

Действующие тарифы были утверждены мунсоветом 5 лет назад.

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