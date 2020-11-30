В муниципии Кишинёв растёт заболеваемость коронавирусом

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Количество новых случаев заражения коронавирусом в муниципии существенно увеличилось. В ноябре уровень заболеваемости достиг 1 866 случаев на сто тысяч жителей.

Как отметила на сегодняшнем заседании муниципальных служб глава Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, пандемическая ситуация очень серьёзная, наблюдается постоянный рост тяжёлых случаев. По её словам, передаёт moldpres.md, заболеваемость по муниципию гораздо выше, чем в прошлом месяце.

Мест для лечения инфицированных коронавирусом в муниципальных больничных учреждениях нет. Все 1 042 койки заняты, мы откроем ещё 65 мест в Центре COVID-19 на “Moldexpo”, – уточнила Бучарски.

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