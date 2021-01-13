В муниципии Кишинёв построят завод по сортировке и переработке отходов

0

Власти столицы готовят технико-экономическое обоснование строительства завода по сортировке/переработке/повторному использованию и утилизации твёрдых отходов.

23 декабря 2020 года муниципальный совет одобрил строительство завода по сортировке/переработке/повторному использованию и утилизации твёрдых отходов, накопленных на территории Кишинёва, в качестве объекта государственно-частного партнёрства. Согласно документу, передаёт moldpres.md, муниципальная администрация должна подготовить технико-экономическое обоснование реализации проекта по строительству завода, а Главное управление финансов планирует в бюджете на 2021 год выделение финансовых ресурсов для разработки соответствующего исследования.

В то же время, Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений предложит муниципальному совету земельный участок для строительства завода, пишет источник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.