В муниципальных больницах увеличено число мест для пациентов с коронавирусом

0

Их общее количество в настоящее время составляет 1708.

Как сообщил на заседании Муниципального совета временно исполняющий обязанности начальника Главного управления соцпомощи и здравоохранения примарии Кишинёва Борис Гылкэ, муниципалитет пополнил число коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

– Общее число мест для пациентов с коронавирусом в Молдове составляет менее 3 тысяч, а более половины из них – в муниципальных больницах. Просим помощи центральных властей в определении дополнительных мест для лечения в случае необходимости, – сказал он.

Гылкэ также призвал Минздрав создать рабочую группу для стратегического планирования в случае возможной пандемической катастрофы.

– Вчера было 43 летальных исхода, это один из самых больших показателей с начала пандемии. Это не только грустная статистика, но и предупреждение о том, что нужно запланировать меры на случай санитарной трагедии, – добавил чиновник, пишет moldpres.md.

Вчера в Республике Молдова выявили 1826 новых случаев коронавируса. Скончались 43 человека, а всего – 7619.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.