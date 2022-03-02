В мозге переболевших COVID-19 выявлены аномалии

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Российские учёные применили нейроинтерфейс для оценки особенностей электрической активности мозга людей, переболевших COVID-19. Как известно, у них нередко наблюдаются потеря обоняния, затуманенное сознание, сложности концентрации, нарушения сна, заторможенность и ряд других неврологических симптомов.

Группе добровольцев была дана речевая задача: в течение трёх секунд на экране демонстрировались слова, которые нужно было прочесть про себя. Показатели электрической активности мозга анализировали методом ЭЭГ. По итогам исследования аномалии активности обнаружились почти у 80 процентов испытуемых, ранее переболевших COVID-19.

По словам авторов исследования, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, наблюдаются неврологические нарушения, которые с высокой точностью можно выявить методом ЭЭГ, пишет rg.ru.

В дальнейшем, отмечают учёные, неинвазивный нейроинтерфейс для распознавания внутренней речи на основе ЭЭГ можно будет использовать для оценки и диагностики неврологических последствий у людей, перенёсших COVID-19.

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