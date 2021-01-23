В Москве застрелили жениха и его брата. Погибшие – уроженцы Молдовы

В Москве застрелили жениха и его брата. Погибшие – уроженцы Молдовы

Во время празднования свадьбы в загородном клубе в Новой Москве неизвестный открыл стрельбу. Одна из пуль попала в сердце жениха, он умер. Также преступнику удалось застрелить родного брата жениха.

Как пишет ren.tv, убитыми оказались уроженцы Молдовы 36 и 34 лет. У обоих мужчин было  российское гражданство.

Как стало известно, с одним из гостей у жениха возник конфликт. Обиженный гость покинул свадьбу, но вскоре вернулся на внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия. Один из выстрелов угодил прямо в сердце жениха.

Расследование случившегося продолжается.

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