В Москве прокомментировали решение Санду “переименовать” молдавский язык в румынский

Решение “переименовать” молдавский язык в румынский будет и далее раскалывать молдавское общество, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. Сразу после вступления в должность нового президента аббревиатуру MD на официальном сайте главы государства изменили на RO.
– С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании, – сказал сенатор.
Но выражать своё отношение и тем более реагировать на такое решение должны, разумеется, граждане самой Молдовы, а не из-за рубежа, добавил Косачёв.
– Это внутренний вопрос переживающего крайне непростые времена государства, – заключил политик.
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