В Москве прокомментировали решение Санду “переименовать” молдавский язык в румынский

– С учётом румынского (наряду с молдавским) гражданства госпожи Санду это решение вряд ли можно назвать неожиданным. Но, с моей точки зрения, оно вряд ли будет консолидировать молдавское общество, о стремлении к чему неоднократно заявляла госпожа Санду в ходе предвыборной кампании, а скорее будет ещё более его раскалывать, и уж точно не будет содействовать продвижению вперёд в приднестровском урегулировании, – сказал сенатор.