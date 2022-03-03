В Москве отменили QR-коды и ограничения на посещение общественных мест

0

Власти Москвы с 3 марта отменили QR-коды, использование которых было введено из-за пандемии коронавируса для посещения развлекательных мероприятий, театров, музеев. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

– Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания “омикроном” и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов, – написал он.

В Москве с 3 марта также отменили ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Сергей Собянин сообщил, что домашний режим в Москве для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями с 3 марта вместо обязательного становится рекомендательным, передаёт tass.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.