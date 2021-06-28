В Москве начинается вакцинация мигрантов в пилотном режиме “Спутником Лайт”, – Собянин

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Власти Москвы планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов. В дальнейшем планируется распространить вакцинацию и на другие группы иностранных граждан, сообщил журналистам мэр российской столицы Сергей Собянин.

– Еще один шаг, который мы сделали – это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку “Спутником Лайт”. (…) Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. (…) В дальнейшем мы будем упрощать эту схему, – сказал Собянин.

Он добавил, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых, пишет interfax.az.

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