В Москве начались клинические испытания назальной формы вакцины «Спутник V»

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Пять добровольцев уже получили первый компонент назальной вакцины на прививочном пункте в Сеченовском университете. По словам главного специалиста по клиническим исследованиям Дарьи Кургузовой, в исследовании может принять участие любой совершеннолетний человек.

– За последние шесть месяцев они не должны были проходить вакцинацию, ревакцинацию или перенести COVID-19, — отметила Дарья Кургузова.

После получения первого компонента все участники попадают под пристальное наблюдение врачей в течение следующих шести месяцев. По данным мэрии Москвы, ожидается, что в исследовании примут участие 400 человек. Кроме того, вакцина проходит испытания в Санкт-Петербурге, сообщает Телеграм-канал «Спутник V».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прошел вакцинацию назальной вакциной «Спутник» и вошёл в число добровольцев в рамках клинических испытаний.

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