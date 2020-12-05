В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса

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Вакцинация против коронавируса началась в Москве, жителям из групп риска разослали СМС-сообщения о возможности сделать прививку. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

– С сегодняшнего дня на базе 70 поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций, – сказали в штабе.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса проинформировали о такой возможности, в том числе осуществили СМС-рассылку, передаёт tass.ru.

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