В Молдову возвращается зима! В соседних странах уже ввели “жёлтый код” метеоопасности

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Синоптики предупреждают, что на следующей неделе жителей Молдовы ждёт по-настоящему зимняя погода – ожидаются осадки в виде снега и мороз. Примечательно, что в соседних Румынии и Украине уже ввели “жёлтый код” в связи с надвигающимся циклоном.

В Молдове 10 и 11 января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, а днём поднимутся до +7 градусов. Будет облачно, а порывы северо-восточного ветра будут достигать 1-6 м/с 10 января и 4-9 м/с 11 января, передаёт realitatea.md.

Зимняя погода особенно будет ощущаться в середине недели, 12 января, когда столбики термометров опустятся до -8 градусов. А днём температура воздуха составит чуть выше нуля. Морозная погода в дневное время суток ожидается 13 и 15 января во всех регионах страны.

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