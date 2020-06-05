В Молдову в этом месяце поступит ещё одна партия тестов на обнаружение коронавируса

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В июне в Молдову доставят ещё 20 000 тестов на обнаружение COVID-19. Об этом в рамках передачи на одном из частных телеканалов сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По словам главы Минздрава, тесты будут приобретены за счет средств Глобального фонда. Кроме того, она отметила, что на данный момент в стране имеется около 55 000 тестов на обнаружение коронавируса. Часть из них была приобретена, часть – поступила в Молдову в качестве гуманитарной помощи.

Стоит также отметить, что Виорика Думбрэвяну призвала граждан страны оставаться дома и отказаться от посещения кладбищ на Радоницу, передаёт zugo.md.

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