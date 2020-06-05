В Молдову в этом месяце поступит ещё одна партия тестов на обнаружение коронавируса

В Молдову в этом месяце поступит ещё одна партия тестов на обнаружение коронавируса

В июне в Молдову доставят ещё 20 000 тестов на обнаружение COVID-19. Об этом в рамках передачи на одном из частных телеканалов сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

По словам главы Минздрава, тесты будут приобретены за счет средств Глобального фонда. Кроме того, она отметила, что на данный момент в стране имеется около 55 000 тестов на обнаружение коронавируса. Часть из них была приобретена, часть – поступила в Молдову в качестве гуманитарной помощи.

Стоит также отметить, что Виорика Думбрэвяну призвала граждан страны оставаться дома и отказаться от посещения кладбищ на Радоницу, передаёт zugo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md