В Молдову пытались ввезти контрабандное сосновое масло на 700 тысяч леев: члены ОПГ задержаны (ВИДЕО)

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Правоохранители идентифицировали и пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой товаров. Членами ОПГ были граждане Молдовы в возрасте от 24 до 44 лет.

В результате следственных мероприятий было установлено, что некоторые из них украли с предприятия, расположенного на территории Германии, две тонны соснового масла, которое намеревались незаконно привезти в Молдову. После этого они хотели реализовать товар косметологической компании на территории нашей страны, используя при этом фальшивые документы о его происхождении, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Дело задокументировали, а в результате следственных мероприятий было идентифицировано место и время перевоза контрабанды. Подозреваемые были задержаны с поличным. В результате обысков, проведённых в автомобилях и домах членов ОПГ, было изъято 300 литров соснового масла, стоимость которого составляет 700 000 леев, а также незаконное оружие и боеприпасы.

Подозреваемые находятся под следствием на свободе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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