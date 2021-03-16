В Молдову продолжает поступать российская гуманитарная помощь

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов передал сегодня башкану Гагаузии высокотехнологичное медицинское оборудование: 5 автоматических биохимических анализаторов с закрытой системой и 5 гематологических анализаторов 3-diff закрытой системы.
Глава российской дипмиссии выразил уверенность, что подаренное оборудование позволит оказывать высококвалифицированную помощь, сохраняя жизнь и здоровье жителей региона.
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