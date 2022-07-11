В Молдову приехала глава Европейской прокуратуры

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Глава Европейской прокуратуры Лаура Кодруца Кёвеши посетит Кишинёв 11-14 июля, сообщает ряд местных СМИ со ссылкой на Представительство Европейского союза в Республике Молдова.

Кёвеши встретится в молдавской столице с Майей Санду, представителями правительства и гражданского общества.

Лаура Кодруца Кёвеши является главным прокурором ЕС с 2019 года. До этого занимала должность главного прокурора Национального антикоррупционного управления и была генеральным прокурором Румынии.

Роль Европейской прокуратуры заключается в расследовании и судебном преследовании мошенничества, связанного с бюджетом ЕС, и других преступлений против финансовых интересов Союза, включая мошенничество с использованием средств ЕС на сумму более 10 000 евро и трансграничное мошенничество с нанесением ущерба, превышающего 10 миллионов евро.

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