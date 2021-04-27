В Молдову прибыли 250 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса (ФОТО)

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Зинаида Гречаный сегодня утром приняла участие в церемонии приёма партии вакцины от коронавируса из Китайской Народной Республики в Международном аэропорту Кишинёва. Прибывшая партия содержит 150 тысяч доз вакцины, предоставленной китайскими властями бесплатно, 100 тысяч доз вакцины, приобретенной за счет бюджетных средств Республики Молдова, а также дополнительные материалы.

Вакцина была доставлена после обращения спикера к Председателю Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу 4 марта этого года. В церемонии принял также участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжан Инхун. – Поблагодарила Его Превосходительство, руководство Китая и китайский народ за их внимание и оперативность в ответе на мою просьбу. Поскольку Республика Молдова не имеет собственных мощностей по производству вакцины против коронавируса, то как предоставленные на условиях благотворительности, так и приобретенные вакцины позволят нам быстрее добиться успеха в преодолении пандемии, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

В свою очередь посол отметил, что между Китайской Народной Республикой и Республикой Молдова существуют традиционно дружеские отношения и что после начала эпидемии наши страны поддерживали друг друга. Китай уже несколько раз предоставил нам материалы и решения, необходимые для борьбы с COVD-19, и сегодняшнее событие подтверждает тесную дружбу между нашими государствами и народами.

Стороны также поблагодарили молдавских пилотов, которые обеспечили безопасную транспортировку грузов на такое большое расстояние.

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