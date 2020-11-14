В Молдову прибыла первая партия вакцин против гриппа

В Молдову прибыла первая партия вакцин против гриппа
В Республику Молдова поступили первые 7000 вакцин против гриппа из 100000 закупленных у Российской Федерации. Еще 100000 прибудут в ближайшие дни (85000 в качестве пожертвования от США, а еще 15000 были приобретены через UNICEF).

Прививки распределят между медико-санитарными учреждениями страны для иммунизации от сезонного гриппа профессиональных работников и граждан с повышенным риском инфицирования. Вакцину будут ставить бесплатно.

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